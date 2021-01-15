İstanbul’da ulaşımda HES kodu uygulaması için tanınan süre bugün doluyor

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( İSTANBUL )- Akbil büfesi önünde kar altında sıra bekleyen vatandaşlar adeta isyan etti-Bir vatandaş: "Tek memur çalışıyor. Bu havada bu zulümdür" İSTANBUL



- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), vatandaşlardan 15 Ocak tarihine kadar ulaşım kartlarını Hayat Eve Sığar (HES) kodları ile eşleştirmelerini istemişti. İBB'nin vatandaşlara tanıdığı süre bugün doluyor. Ulaşım kartları ile HES kodlarını eşleştirmeyenler yarından itibaren ulaşım araçlarını kullanmayacak. Öte yandan kartlarını eşleştirmek isteyen vatandaşlar akbil büfesi önünde kar altında uzun kuyruklar oluşturdu. Bir vatandaş duruma, "Az bir zaman verdiler. Bu soğukta bu pandemi döneminde bekliyoruz. Tek bir memur var. Bu zulümdür" diyerek tepki gösterdi. İstanbul Büyükşehir İl Hıfsızssıhha Kurulu korona virüs salgına yönelik alınan bir tedbiri daha hayata geçiriyor. Alınan yeni karara göre, İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar, yarından itibaren toplu taşıma kullanamayacak. Öte yandan İBB, vatandaşlardan 15 Ocak tarihine kadar ulaşım kartlarını HES kodları ile eşleştirmelerini istemişti. İBB tarafından vatandaşlara tanınan süre bugün doluyor. Eşleştirme yapmayan vatandaşlar yarından itibaren ulaşım araçlarını kullanamayacak. Alınan önlem ile korona virüs riski taşıyan yolcular, kent içinde toplu taşımadan yararlanamayacak. Diğer taraftan HES kodu eşleştirmesi yapmak isteyen vatandaşlar Yenibosna'da bulunan İBB iletişim merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Uzun sıra oluşmasına tepki gösteren Harun Kansız, "Az bir zaman verdiler. Bu soğukta bu pandemi döneminde bekliyoruz. Tek bir memur var. Bu zulümdür" sözlerine yer verdi. 25 dakikadır beklediğini belirten Sibel Çağlar, "1 kişi çalışıyorlar sanırım. Bu insanlara yazık günahtır. Saatlerce kuyruk bekliyoruz. Amca taşın üstüne oturdu. Bu insanlara yazık günah" diyerek tepki gösterdi. HES Kodunu ulaşım kartı ile eşleştirme yapmayan bir vatandaş ise, “Daha eşleştirmeyi yapmadım, bu akşam yapacağım. Şuan toplu taşımaya binmek için bir engel yok, bugün toplu taşımayı kullandım” dedi.





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