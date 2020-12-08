İstanbul’da tuhafiye görünümlü kıraathaneye baskın kamerada

-Baskın yapılan işyeri

-Girişteki tuhafiye

-İçeride kağıt oynayanlar



( İSTANBUL - ÖZEL)- Kağıthane’de polis tuhafiye kamufleli bir kıraathaneye baskın düzenledi- İşyeri sahibi gözaltına alınırken, şahıslara toplamda 15 bin 900 lira para cezası kesildi İSTANBUL



- Kağıthane’de ihbar üzerine bir kıraathaneye baskın yapan Mobil Park polisi, yasağa rağmen içeride kağıt oynayan 5 şahsa toplamda 15 bin 900 lira idari para cezası uyguladı. Kıraathanenin girişinin tuhafiye olarak kamufle edildiği görülürken, baskın anı ise kameralara yansıdı. İşyeri mühürlenirken sahibi de gözaltına alındı. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kıraathaneler bir süreliğine kapatılmıştı. Bu kapsamda denetimlere hız kesmeden devam eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliğine bağlı Mobil Park polisi, Sultan Selim Mahallesi Bilgin Sokak’taki bir adreste yasağa rağmen kıraathanenin faaliyet gösterdiği ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen mobil park polisi, dün saat 14.00 sıralarında işyerine baskın düzenledi.

Tuhafiye kamufleli kıraathaneye baskın Baskında kıraathanenin girişinin tuhafiye görünümünde olduğunu gören polis, içeriye girdiğinde arka tarafta kıraathane olduğunu tespit etti. İçeride kağıt oyunu oynayan Sinan Y, Hanifi S, Şahin D, Ahmet K. ve işletme sahibi Enver D’ye “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan 3 bin 180’şer lira idari para cezası kesildi. Ayrıca işletmede yapılan kontrollerde içerisinde 3 adet paket sigara ve içerisinde 38 adet 1 lira olan fişe takılı halde kumar makinesi ele geçirildi. Mühürlenen işyerinin sahibi gözaltında Kumar makinesine el koyan polis, işyeri Sahibi Enver D’yi gözaltına alarak adli işlemleri Sanayi Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Ayrıca işyeri Kağıthane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından mühürlendi.



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