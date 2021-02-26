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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
İstanbul’da trafik yoğunluğu, yüzde 74 seviyelerine ulaştı

İstanbul’da trafik yoğunluğu, yüzde 74 seviyelerine ulaştı

Trafik yoğunluk görüntüsü

Trafik Yoğunluğu Metrobüs Durakları 

-Araçlardan görüntü
-Vatandaşlardan görüntü
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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan haftasonu kısıtlamasına saatler kala İstanbul trafiğinde yoğunluk oluştu. İBB verilerine göre yoğunluk yüzde 74 seviyelerine ulaştı. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala, mesai saatinin bitimiyle birlikte İstanbul trafiğinde yoğunluk oluştu. Mesai saatinin bitimiyle birlikte megakentin trafiği adeta durma noktasında geldi. E-5 ve TEM otoyolu üzerinde bazı bölgelerde uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre megakentin trafik yoğunluğu yüzde 74 seviyelerine ulaştı. Öte yandan metrobüs duraklarında da yoğunluk olduğu gözlendi. (MB-
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