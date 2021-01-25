İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyelerine ulaştı



- Korona virüs tedbirleri kapsamında haftaiçi her akşam uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala, İstanbul’da yüzde 72 seviyelerine ulaşan trafik yoğunluğu drone ile görüntülendi. Korona virüsle mücadele kapsamında haftaiçi her akşam 21.00’den sabah 05.00’e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala İstanbul trafiğinde yoğunluk oluştu. Haftanın ilk mesai günün bitimiyle birlikte, evlerine gitmek için araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar trafikte yoğunluğa neden oldu. Megakentin bazı bölgelerinde araç kuyrukları oluşurken, bazı bölgelerde ise yoğun akıcı olduğu görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre yüzde 72 seviyelerine ulaşan yoğunluk ise drone ile havadan görüntülendi. (MB-



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