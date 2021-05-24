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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 70 seviyesine ulaştı

İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 70 seviyesine ulaştı

Trafik görüntü

Kış Saati Trafik Yoğunluğu 

-Metrobüs durak
-Vatandaşlar
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da haftanın ilk iş gününde mesai saati bitimiyle birlikte trafik seviyesi yüzde 70 seviyesine ulaştı. İstanbul’da haftanın ilk iş gününde mesai saati bitimiyle birlikte evlerine gitmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla trafikte yoğunluk oluştu. Vatandaşlar kısıtlama saatine kalmadan evlerine dönmek için yollara çıktı. İş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yüzde 70 seviyesine ulaştı. Yaşanan yoğunlukla birlikte megakentin trafiğinde bazı bölgelerde uzun araç kuyrukları oluştu. Öte yandan trafikte yaşanan yoğunluğun metrobüs ve duraklarında da yaşandığı görüldü.
(FT- MB-
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