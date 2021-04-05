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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 60’lara çıktı

İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 60’lara çıktı

Trafik görüntüsü

Trafik Yoğunluğu 

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da öğle saatlerinde yüzde 60’a çıkan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Haftanın ikinci gününde İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşandı. Yoğunlaşan trafikte araçlar zorluk yaşadı. İBB Cep-Trafik uygulamasında trafik yoğunluğu yüzde 60’le çıktı. Yoğunluk havadan görüntülendi. (ZA-
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