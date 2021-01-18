İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 47’de seyrediyor

-Genel ve detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul’da kar yağışının etkisiyle trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 85’e çıkmıştı. Mesai bitimi saatlerinde ise yer yer yoğunluğun yaşandığı trafiğin seviyesinin yüzde 45 olduğu gözlendi. İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle trafik seviyesi rekor kırarak yüzde 85’lere ulaşmıştı. Haftanın ilk mesai gününün bitiminde ise trafik yoğunluğu, kar yağışının etkisini azaltmasıyla birlikte sabah saatlerine göre azaldı. Bazı noktalarda yer yer yoğunluğun yaşandığı trafiğin seviyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre yüzde 47 seviyelerinde seyrediyor. (İD-



loading...