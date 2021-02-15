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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 40 seviyesinde

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 40 seviyesinde

E-5 karayolu görüntü

Hafta Sonu Trafik Yoğunluğu Mobil Uygulama Kar Yağışı 

-Cevizlibağ trafik akışı görüntü
-Detay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından haftanın ilk iş günü trafik akışı önceki haftalara göre sakin seyrediyor. İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu vatandaşların kar yağışı ile tedbirli davranması sonucu yüzde 40 olarak ölçüldü. Türkiye genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Pazar gününden bu yana kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı sabah saatlerinde de devam ederken, trafik yoğunluğunun önceki haftalara göre daha az olduğu gözlendi. Havadan çekilen görüntülerde ise E-5 karayolunda da trafiğin akıcı şekilde ilerlediği görüldü.
İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu yüzde 40 olarak ölçüldü. (Sİ-EG-
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