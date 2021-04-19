İstanbul’da trafik seviyesi yüzde 72’ye yükseldi



- İstanbul’da yağışın da etkisiyle birlikte trafik seviyesi yüzde 72’ye yükseldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala, yağışlı havanın da etkisiyle birlikte E5 Karayolu’nda oluşan trafik durma noktasına geldi. Kendi araçlarıyla iş yerlerinden çıkan vatandaşlar kısıtlamadan önce eve varabilmek için yollara düştü. Yenibosna mevkiinden çekilen görüntülerde E5 Karayolu Yenibosna-Sefaköy ve Yenibosna-Şirinevler istikametlerinde trafik yoğunluğunun bir hayli yüksek olduğu görüldü.

İBB Cep Trafik uygulamasından ölçülen trafik ise yüzde 72 olarak belirlendi. (MB-



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