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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da trafik durma noktasına geldi, yoğunluk yüzde 80 seviyesine ulaştı

İstanbul’da trafik durma noktasına geldi, yoğunluk yüzde 80 seviyesine ulaştı

Trafikten görüntü

Toplu Taşıma Kış Saati Trafik Yoğunluğu 

-Araçlardan görüntü
-Duraklardan görüntü
-Drone görüntüsü
-Detaylar

( İSTANBUL - DRONE) İSTANBUL

- İstanbul’da mesai saatinin bitimiyle birlikte trafik adeta durma noktasına gelirken, yoğunluk yüzde 80 seviyelerine ulaştı. Megakentin trafiğinde oluşan yoğunluk ise drone ile görüntülendi. Korona virüsle mücadele kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan 17 günlük kapanmanın ardından ilk gün İstanbul trafiğinde mesai saati bitimiyle birlikte yoğunluk oluşmuştu. Dün olduğu gibi bu günde iş çıkış saatiyle birlikte megakentin trafiğinde yoğunluk yaşanırken, adeta trafik durma noktasına geldi. İş çıkış saatiyle birlikte özel araçlarıyla vatandaşların trafiğe çıkması, bazı bölgelerde uzun araç kuyruklarına neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 80 seviyelerine ulaşırken, yaşanan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi. Öte yandan trafiğin yanı sıra toplu taşıma araçlarında ve duraklarda da yoğunluk yaşandığı gözlendi. (MB-
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