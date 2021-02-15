İstanbul’da trafik böyle görüntülendi

- Megakent güne karla uyanırken, kısıtlama sonrası haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiği havadan görüntülendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından hafta sonu sonrası İstanbul’da kar yağışı bugün de devam etti. Vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyandı. Kısıtlamanın ardından haftanın ilk iş gününde kar yağarken İstanbul trafiği havadan görüntülendi.
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