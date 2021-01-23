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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul’da torbacı operasyonu: 42 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul’da torbacı operasyonu: 42 şüpheli gözaltına alındı

Polis ekiplerinin operasyonundan görüntü

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Kurusıkı Tabanca 

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( İSTANBUL )- Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi İSTANBUL

- İstanbul’da bir çok ilçede torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 40 bin 320 captagon hap, 3 bin 678 Ecstasy hap, 582 gram Eroin ve 66 gram kokain başta olmak üzere çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sultanbeyli, Bakırköy, Beyoğlu, Bahçelievler ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle beraber 40 bin 320 adet captagon hap, 18 bin 592 adet Sentetik Ecza, 2 kilo 722 gram Esrar, 6 kilo 27 gram bonzai, 582 gram Eroin, 320 gram Afyon Sakızı, 153 gram metamfetamin, 66 gram Kokain, 11 gram Sentetik kannabioid ve 3 bin 678 adet ecstasy haptan oluşan çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 1 Pompalı Tüfek, 30 Fişek, sahte olduğu değerlendirilen 6 bin 400 dolar, 38 bin 855 lira, 450 dolar ve 5 avro ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerinin sorgusunun devam ettiği kaydedildi.
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