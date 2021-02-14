İstanbul’da ‘torbacı’ operasyonu: 40 gözaltı

-Ele geçirilen uyuşturucu maddelerden görüntü

-Gözaltına alınan şüphelilerden görüntü

-Detaylar



( İSTANBUL )- 62 kilo uyuşturucu ele geçirildi İSTANBUL



- İstanbul Narkotik polisinin kent genelinde “Torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda toplam 62 kilo 832 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri görevlilerince, “Torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik kent genelinde geniş kapsamlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 40 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 28 kilo 800 gram bonzai, 28 kilo 123 gram sentetik kannabinoid, 5 kilo 781 gram eroin, 128 gram esrar, 1 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 19 adet fişek olmak üzere toplamda 62 kilo 832 gram uyuşturucu ile 6 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



loading...