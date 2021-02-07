Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
İstanbul'da 'torbacı' operasyonu: 37 gözaltı

İstanbul'da 'torbacı' operasyonu: 37 gözaltı

Operasyon görüntüleri

Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Kimyasal Madde Polis Ekipleri 

-Fotoğraflar

( İSTANBUL ) İstanbul'da "torbacı" operasyonu: 37 gözaltı- İstanbul genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda 5 kilo 764 gram uyuşturucu ele geçirildi İSTANBUL

- İstanbul'da polis ekipleri "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
37 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 5 kilo 764 gram uyuşturucu ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlükleri'nde görevli ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi.
"Torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik dün düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 5 kilo 764 gram uyuşturucu, 50 litre uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, 50 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 305 TL ele geçirildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı