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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da toplu taşımada sıkı denetim

İstanbul’da toplu taşımada sıkı denetim

Otobüs, minibüs ve taksi denetimi

Trafik Kuralları Toplu Taşıma Trol 

-Polis ekiplerinin uygulaması
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da korona virüsle mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler sıklaştırıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Şehrin en işlek caddelerinde sabah işe gidiş ve akşam işten dönüş saatlerinde uygulama noktaları kuruldu. Denetimlerde toplu taşıma araçlarında maske kullanımı, yolcu sınırlaması ve dezenfektan bulundurulmasıyla ilgili kontrolleri gerçekleştirildi.
Aynı zamanda toplu taşıma araçları ve sürücüleri trafik kuralları yönünden incelendi. Kurallara uyan sürücü ve yolculara teşekkür eden ekipler, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı. (CS-EG-
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