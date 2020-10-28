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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’da toplu taşımada korona virüs denetimi

İstanbul’da toplu taşımada korona virüs denetimi

Otobüs, minibüs ve taksi denetimi

Toplu Taşıma Trol 

- Polis ekiplerinin uygulaması
- Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- İstanbul’da korona virüs vaka sayısının artışıyla birlikte toplu taşıma araçlarında denetim sıklaştırıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü toplu taşıma araçlarını korona virüs önlemleri kapsamında denetledi. Avrupa ve Anadolu yakasında en işlek caddelere uygulama noktaları kuruldu. Polis ekipleri toplu taşıma araçlarında maske kullanımı, yolcu sınırlaması ve dezenfektan bulundurulmasıyla ilgili kontrolleri gerçekleştirdi. Kurallara uyan sürücü ve yolculara teşekkür eden ekipler, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı. (CS-ZA-
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