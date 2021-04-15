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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul’da toplu taşıma araçlarında yoğunluk

İstanbul’da toplu taşıma araçlarında yoğunluk

Duraklardan görüntü

Yarış Toplu Taşıma Uttu 

-Yoğunluk görüntüsü
-Genel ve diğer Detaylar

( İSTANBUL -DRONE)- Kısıtlama öncesi iftara yetişmek isteyen vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturdu İSTANBUL

- İstanbul’da kısıtlama öncesi iftara yetişmek isteyen vatandaşlar metrobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarının duraklarında yoğunluk oluşturdu. Sosyal mesafe kuralının unutulduğu anlar drone ile havadan görüntülendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada haftaiçi saat 21.00’de başlayıp sabah saat 05.00’e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamasının, yeni alınan kararla saat 19.00’da başlayacağını duyurmuştu. Kısıtlama öncesinde vatandaşlar mesai saatinin bitimiyle birlikte evlerinin yolunu tuttu. İftar telaşına kapılarak bir an önce evine varmak isteyen vatandaşlar metrobüs, metro gibi toplu taşıma araçları duraklarında ve içinde yoğunluğa sebep oldu. Durakta bekleyen vatandaşlar metrobüslere binmek için birbiriyle yarışırken, sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Metrobüs içindeki tıka basa doluluk dikkat çekerken, duraklardaki insan seli ise drone ile havadan görüntülendi.
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