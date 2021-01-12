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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi

Polisler

Polis Toplu Taşıma Toplu Ulaşım Polis Ekipleri Trol 

-Minibüs denetim
-otobüs

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul’da bazı noktalarda toplu ulaşım araçlarında polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, İstanbul genelinde oluşturdukları kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik korona virüs denetimi yaptı. Denetimler kapsamında otobüs ve minibüsler durdurularak kontrol edildi. Polis ekipleri, maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda sürçü ve yolculara uyarılarda bulundu. (CGK-
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