Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’da toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi

İstanbul’da toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi

Görüntü montajda

Toplu Taşıma Toplu Ulaşım Otobüs Şoförü Trol 

-Toplu taşıma araçları
-Denetim
-Detay
-Detay
-Görüntü montaj tünel

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra İstanbul genelinde bulunan toplu ulaşım araçları denetlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Esenyurt, Fatih, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Eyüpsultan, Beşiktaş, Ataşehir, Şişli, Küçükçekmece, Beykoz ilçelerinde kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik korona virüs denetimi yaptı Ataşehir’de Yeditepe Üniversitesinin önünde de korona virüs denetimi yapıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında otobüs ve minibüsler tek tek durdurarak denetlendi. Polis ekipleri, maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi. Kurallara uyuyoruz Uygulamalarda konuşan bir otobüs şoförü “Şu an içerisinde uygulamalar yerinde, yolcu kapasitemiz normal, çok aşırı yolcu almayarak kapasite haricinde yolcu almıyoruz. Sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat ederek, hijyene önem veriyoruz. Maske, mesafe, temizlik önemli”diye konuştu.
(AZ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Toplu Taşımada DevrimToplu Taşımada Devrim
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement