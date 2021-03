İstanbul’da “Tinerci Ümit” lakaplı suç makinesi bu kez mobilya dükkanını ateşe verdi

-Yanan mobilya dükkanları

( İSTANBUL - ÖZEL)- Kağıthane’de son 1 yıl içerisinde minibüs, motosiklet ve kulübe kundaklayan şahıs bu kez de işyerini ateşe verdi- Şahsın akıl sağlığının yerinde olmadığına dair raporu olduğu için serbest bırakıldığı ortaya çıktı- Akıl hastanesine yatırılan şahsın ailesi tarafından tedavi edilmeden hastaneden çıkarıldığı öğrenildi İSTANBUL



- Kağıthane’de son 1 yıl içerisinde minibüs, motosiklet, kulübü başta olmak üzere birçok yeri kundaklayarak ateşe veren “Tinerci Ümit” lakaplı şahıs, bu kez de mobilya dükkanını kundakladı. Alev alev yanan dükkan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kundakçı şahıs ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Üzerinde pet şişe içerisinde tiner ele geçirilen şahsın, akıl sağlığının yerinde olmadığına dair raporu olması nedeniyle her defasında mahkeme tarafından serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Olay, saat 00.55 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde sokak üzerindeki bir mobilya dükkanında yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan işyerine müdahale etti. Çalışmaların ardından yangın söndürülürken, içeride ise soğutma çalışması yapıldı. Bu kez de mobilya dükkanını kundakladı Olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ekiplerinin “kundaklama olabilir” ihtimali üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda İşyerinin tinerle ateşe verildiği tespit edildi. Çevrende çalışma yapan polis, işyerini kundaklayan “Tinerci Ümit” lakaplı Osman M’yi (30) kıskıvrak yakaladı. Üst araması yapılan şahsın üzerinden tiner içerisinde pet şişe ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsı ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. 1 yıl içerisinde kundaklamadığı yer kalmadı Öte yandan gözaltına alınan “Tinerci Ümit” lakaplı Osman M’nin yaklaşık 1 yıl içerisinde minibüs, motosiklet ve kulübe başta olmak üzere birçok yeri kundaklandığı ortaya çıktı. Emniyette 3 adet “mala zarar verme”, 4 adet “hırsızlık”, 2 adet “yangın”, 2 adet “Ateşli silahlar kanununa muhalefet”, 8 adet “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak”, 5 adet “yaralama” ve 3 adet “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Mahkeme her defasında serbest bıraktı Suç makinesi şahsın kundaklama olaylarının ardından her defasında Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandığı ancak akıl sağlığının yerinde olmadığına dair raporu olması nedeniyle mahkeme tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırılan şahsın ailesi tarafından tedavi edilmeden çıkartıldığı ve hiçbir şekilde müdahale edilmediği ortaya çıktı. Öte yandan şahıs vatandaşların araçlarının üstüne çıkarak zarar vermesi nedeniyle geçtiğimiz Kasım ayında da tekme ve tokatlarla dövülmüştü. (DCC-ÖFA



