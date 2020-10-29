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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul’da terör örgütü DHKP-C operasyonu

İstanbul’da terör örgütü DHKP-C operasyonu

Özel harekat polisleri

Polis Polis Özel Harekat Terör Örgütü 

-Binaya giriş
-Bina içerisi
-TEM ekipleri
-Ekip araçları
-Sokaktan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- DHKP-C terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli birçok ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet müdürlüğüne bağlı TEM(Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü) ekipleri terör örgütü DHKP-C’ye yönelik çok sayıda adreste eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyona polis özel harekat ekipleri de destek verdi. Operasyonlar kapsamında birçok ev ve işyerinde aramalar yapıldı. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürüyor.
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