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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon

Polis ekiplerinden görüntü

Akalan Terör Örgütü Trol 

-Gözaltına alınan şüpheliden görüntü
-Diğer detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da terör örgütü DEAŞ’a yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Önceden belirlenen adreslere yapılan operasyon sonucunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. İstanbul il Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a hizmet eden, faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda ekipler tarafından adreslerde kapsamlı arama çalışması yapıldı. Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrolünün ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Operasyonla ilgili çalışmalar sürüyor.
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