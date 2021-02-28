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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 3 metre uzunluğunda mozaik ele geçirildi

İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 3 metre uzunluğunda mozaik ele geçirildi

Mozaik yer döşemesinden görüntü

Kırköy Uzunlu Polis Kaçak Kaçakçılık 

-Tarihi eser niteliğindeki mozaiğin emniyetteki sergisi
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL )- Mozaik İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi İSTANBUL

- İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, bir aracın bagajında Roma dönemine ait 3 metre uzunluğunda, 90 santimetre genişliğinde mozaik ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen mozaik incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor. Alınan bir ihbarı değerlendiren kaçakçılık polisi, Bakırköy'de bir otomobilde tarihi eser bulunduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu aracı takibe alan emniyet ekipleri, önceki gün otomobili Bakırköy'de durdurdu. Araçta Roma dönemine ait mozaik bulundu Araçta yapılan aramalarda farklı dönemlere ait kuş ve çiçek figürlerinin yer aldığı 3 metre 10 santimetre uzunluğunda ve 90 santimetre genişliğinde Roma döneminin 2’nci yüzyılına ait olduğu değerlendirilen 1 mozaik yer döşemesi ele geçirildi. Polisin takibindeki araç sahibi ise gözaltına alındı. Tarihi eser kaçakçısı hakkında ‘2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na Muhalefet’ suçundan adli işlem başlatıldı. Farklı dönemlere ait kuş ve çiçek figürlerinin yer aldığı mozaik yer döşemesi ise incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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