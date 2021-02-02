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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul’da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Polis kamerasından operasyon görüntüsü

Tahkikat Kaçak Akalan İslam Tarihi Eser Kaçakçılığı 

-Tarihi eserlerden görüntü
-Sergiden görüntü
-Diğer detaylar.

( İSTANBUL ) -...- Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait mimari eserlerden söküldüğü değerlendirilen 71 parça tarihi eser ele geçirildi İSTANBUL

- İstanbul’da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Bizans ve Osmanlı dönemlerine mimari yapılardan söküldüğü değerlendirilen 71 parça tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre operasyon İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesine bağlı ekiplerce gerçekleştirildi.
Tarihi eser kaçakçılığına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, tarihi eser toplayarak sattığı ileri sürülen tarihi eser kaçakçılarına yönelik Beşiktaş’ta “antikacı” olarak faaliyet gösteren iki işyeri ve bir eve dün operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait taşınmaz mimari eserlerden söküldüğü değerlendirilen 71 parça çeşitli form ve biçimlerde tarihi eser ele geçirildi. Baskında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan tahkikat başlatıldığı bildirildi.
Ele geçirilen eserlerin, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzeleri Müdürlüğü ve İstanbul Arkeoloji Müzesine teslim edileceği öğrenildi. (SK-ÖFA
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