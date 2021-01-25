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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- İstanbul’da “Tapuda rüşvet“ operasyonunda 25 kişi tutuklandı

- İstanbul’da “Tapuda rüşvet“ operasyonunda 25 kişi tutuklandı

Şüphelilerin emniyetteki görüntüleri

Tapu Daireleri Adli Kontrol Akalan Avcılık Kamu Görevlileri 

-Detaylar.

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da bir tapu müdürlüğünde dönen ‘rüşvet’ çarkına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 39 zanlıdan 25’i tutuklandı. Edinilen bilgiye göre; İstanbul’da tapu dairelerinde rüşvet iddialarına yönelik başlatılan soruşturmada geçtiğimiz Cuma günü İstanbul, Kayseri ve Manisa’da 40 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, baskınlarda Küçükçekmece Tapu Müdürü Ö.U. ile memurların da aralarında olduğu 39 şüpheli gözaltına alınmıştı. Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü’nde dönen ‘rüşvet’ çarkında teknik takibe takılan ve 22 Ocak’ta üç ilde düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki sorguları bugün tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, bugün Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan aralarında Küçükçekmece Tapu Müdürü Ö.U.’nun da bulunduğu 39 şüpheliden 25’i tutuklandı. Zanlılar arasındaki 3 kişi savcılıktan serbest bırakılırken, 11 şüphelinin ise ‘adli kontrol’ şartı ile salıverildiği öğrenildi. (SK- MB-
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