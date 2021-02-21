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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
İstanbul’da taksiciye “yolu uzattın” tokadı kamerada

İstanbul’da taksiciye “yolu uzattın” tokadı kamerada

Adamın hakaret ve küfür etmesi

Karya Kamera Akaryakıt İstasyonu Cep Telefonu Saldırı 

-Tokat atarak saldırması
-Yaşanan gerginlik

( İSTANBUL -ÖZEL)- İstanbul Havalimanı’nda bir adam, eşini kendisine yolu uzatarak geç getirdiğini iddia ettiği taksiciyi tokatladı- Taksiciye hakaret, küfür ve tehditler savuran şahıs kayıplara karıştı İSTANBUL

- İstanbul Havalimanı’ndan taksiye binen eşinin sürücü tarafından yol uzatılarak dolaştırıldığını iddia eden şahıs, taksiciyi tokatladı. Taksiciye hakaret, küfür ve tehditler savuran şahıs kayıplara karışırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün 21.00 sıralarında İstanbul Havalimanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde bir kadın uçaktan inerek dışarıdaki taksiye bindi. Bir süre sonra kadının aradığı eşi, cep telefonunu şoföre vermesini istedi. Adam taksiciye iddiaya göre, eşini havalimanının hemen dışındaki akaryakıt istasyonuna getirmesini ve kendisine indi-bindi ücreti yerine 50 lira vereceğini söyledi.

Taksiciye küfür, tehdit ve tokatla saldırı Bu konuşmanın yapılmasına rağmen taksici, kadını havalimanından çıkarak Eyüpsultan İşıklar Köyü-Odayeri istikametinde bir süre dolaştırdıktan sonra akaryakıt istasyonuna götürdü. Dakikalarca eşini beklemesi nedeniyle çılgına dönen adam taksiciye hakaret ve küfürler etmeye başladı.
Sinirlerine hakim olamayan adam taksiciye tokatla saldırdı. Tehditler savuran adam ardından eşini de alarak kayıplara karıştı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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