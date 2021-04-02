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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
İstanbul’da taklit ürün operasyonu

İstanbul’da taklit ürün operasyonu

Polis kamerası

Polis Taklit Ürün Kamera Osmanpaşa Polis Kamerası 

-Aktüel görüntü

( İSTANBUL )- Taklit ayakkabı çetesine operasyon polis kamerasında İSTANBUL

- Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da düzenlenen operasyonda binlerce taklit ayakkabı ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da bulunan 5 ayrı işyerinde taklit ürün üretimi ve satışı yapıldığını belirledi. Adreslere operasyon düzenleyen ekipleri taklit olduğu tespit edilen 3 bin 28 çift ayakkabı, 26 bin 110 adet yarı mamul, bin 428 adet terlik ile 10 metre kumaş olmak üzere 30 bin 566 adet taklit ürün ele geçirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sultangazi ve Gaziosmanpaşa’daki 5 ayrı işyerine yaptıkları operasyon ise polis kamerası tarafından kaydedildi. Operasyonda adreslerde taklit ürün satışı yapan 6 kişiye, "6769 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.
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