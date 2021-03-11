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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul’da taciz iddiasına tekme ve yumruklu darp kamerada

İstanbul’da taciz iddiasına tekme ve yumruklu darp kamerada

-Güvenlik ve cep telefonu kamerası-

Taciz İddiası Kamera Küçük Çocuk Cep Telefonu Irak 

-Şahsın sokakta yürümesi
-Poşetleri atıp kaçması
-Vatandaşlar tarafından dövülmesi
-Yaşananlar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Kağıthane’de tacizci olduğu iddia edilen bir şahıs semttekiler tarafından darp edildi- Olay sonrası emniyete şikayette bulunulmadığı ortaya çıktı İSTANBUL

- Kağıthane’de tacizci olduğu iddia edilen bir şahıs, sokakta yürüdüğü esnada semttekiler tarafından tekme ve yumruklarla darp edildi. O anlar güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansırken, darp edildikten sonra kaçan şahsın ve darpçıların emniyete şikayetçi olmadığı öğrenildi. Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, semtte yaşayan 40 yaşlarındaki Erdoğan isimli bir şahıs, mahalledeki küçük çocukları rahatsız etmeye başladı.
Şahsın tacize varan rahatsızlığının devam etmesi üzerine semtteki vatandaşlar, akşam saatlerine sokakta yürüyen şahsı kovalamaya başladı.
Tacizciyi sokak ortasında dövdüler Şahıs durumu fark etmesi üzerine elindeki poşetleri yere bırakarak kaçmaya başladı.
Ancak semtteki vatandaşlar tarafından sıkıştırılan şahıs tekme ve yumruklarla darp edildi. Dakikalarca dövülen şahıs vatandaşların elinden kurtularak kaçtı. Birbirlerinden şikayetçi olmadılar Yaşananlar ise güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından hem darp edilen şahsın hem de darpçı şahısların olay hakkında emniyete şikayette bulunmadığı ortaya çıktı.
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