İstanbul’da susuzluk alarmı

-Suların çekildiği alanlar detay

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( İSTANBUL -DRONE)- Son 3 günde yağan yağmurlar barajlara etki etmedi- İstanbul barajlarında son 10 yılın en düşük seviyesi ölçüldü- Uzmanlar İstanbul’un 2 aylık suyu kaldığı yönde uyardı İSTANBUL



- İstanbul’da aylardır yaşanan kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine kadar geriledi. Barajlara 3 gündür İstanbul’da etkili olan yağışlar da etki etmedi. Geçen hafta içerisinde yüzde 27 olan su seviyesi daha da düşerek yüzde 25 seviyelerine kadar dayandı. Uzmanlar ise daha önce yaptıkları uyarıda İstanbul’un 2 aylık suyunun kaldığı yönünde uyarmıştı. İstanbul barajların doluluk oranları bakımından son 10 yılın en kötü yılını geçiriyor. Milyonlarca kişinin yaşadığı megakentte uzun zamandır verimli yağmur yağmıyor. Verimli yağışların düşmemesinin ardından barajlardaki su seviyesi her geçen gün daha da aşağı doğru gidiyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajlardaki doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 26, 34 seviyesine kadar indi. Uzman isimlerde ve vatandaşlarda bu hafta yağan yağmurların bir nebze de olsa barajları dolduracağı umudu hakimdi. 16 Kasım Pazartesi günü yüzde 27,49 olan doluluk oranı yağan yağmurlara rağmen bugün itibariyle yüzde 26, 34 seviyesine kadar düştü. İstanbul’da bulunan önemli barajların doluluk oranları ise ayrı ayrı olarak şöyle bildirildi: “Ömerli 32.26, B. Çekmece 16.67, Alibeyköy 28.21, Terkos 27.41, Elmalı 25.54, Darlık 55.69, Istrancılar 24.90” Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış analizine göre ise Marmara Bölgesi'nin Ekim ayı yağış ortalamasında normaline göre yüzde 8 azalma tespit edildi. (EG



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