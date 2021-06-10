Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul’da suç makinesi şahıs drone ile yakalandı

İstanbul’da suç makinesi şahıs drone ile yakalandı

Havadan uygulama yapılması

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Ruhsatsız Silah Polis Ekipleri Muhalefet 

-Şahsın tespit edilmesi
-Ekiplerin yanına gitmesi
-Şahsın üstünü araması
-Gözaltına alınarak araca bindirilmesi

( İSTANBUL - ÖZEL)- Beyoğlu’nda çeşitli suçlardan kaydı olan bir şahıs, havadan tespit edilerek yakalandı İSTANBUL

- Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan kaydı olan bir şahsı drone destekli yapılan çalışma sonucunda havadan tespit ederek yakaladı. Şüphelinin yakalandığı o anlar kameralara yansırken, üzerinden tabanca çıkan şahıs gözaltına alındı. Uyuşturucu ve ruhsatsız silahla mücadele kapsamında çalışma yapan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, önceki gün saat 18.00 sıralarında Tarlabaşı semtinde drone ile havadan asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında havadan çalışmalara devam eden polis ekipleri, bir şahsın şüpheli hareketler sergilediğini fark etti. İzlemeye alan Beyoğlu polisi, bir süre sonra araçla yanına gittikleri şahsı durdurdu. Suç makinesi havadan yakalandı Şahsın üst aramasını yapan ekipler, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Aramaların ardından Metin K. (20) gözaltına alındı. Emniyette “kasten yaralama”, “ateşli silahlar kanununa muhalefet”, “hırsızlık” ve “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçlarından kaydı bulunan şahıs adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Drone destekli uygulama ise kameralara yansıdı. (DCC-ÖFA
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement