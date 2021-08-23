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İstanbul’da son 3 günde bin 251 düzensiz göçmen yakalandı
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul’da son 3 günde bin 251 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul’da son 3 günde bin 251 düzensiz göçmen yakalandı

göçmenlerin yakalanması

Sosyal Medya Akalan Göç Sınır Dışı 

-araçlara bindirilmesi
-genel ve detay

( İSTANBUL )- Vali Yerlikaya paylaştı, son 3 günde bin 251 düzensiz göçmen yakalandı İSTANBUL

- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Son 3 günde 506’sı Afgan, 745’i diğer uyruklardan olmak üzere bin 251 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi” paylaşımında bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul’da düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleşen çalışmalara ilişkin verileri sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya paylaşımında, “1 Ocak 2021’den itibaren İstanbul’da 40 bin 286, son 3 günde ise 506’sı Afgan, 745’i diğer uyruklardan olmak üzere bin 251 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi” dedi.

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