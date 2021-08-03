Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
İstanbul'da son 3 ayda 15 binin üzerinde kaçak göçmen yakalandı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul'da son 3 ayda 15 binin üzerinde kaçak göçmen yakalandı

İstanbul'da son 3 ayda 15 binin üzerinde kaçak göçmen yakalandı

Arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Kaçak Göçmen Kaçak Akalan Göç Gözaltı 


- İstanbul'da başıboş gezen kaçak göçmenlere yönelik son 3 ayda yapılan uygulamalarda, 15 binin üzerinde göçmenin yakalandığı bildirildi.
Edinilen bilgilere göre Türkiye’ye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen kaçak göçmenler ile ilgili geniş çaplı çalışma başlatan İstanbul Emniyeti, 26 Nisan ile 31 Temmuz tarihleri arasında onlarca çalışma gerçekleştirdi. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, İlçe ve şube ekiplerince İstanbul genelinde yapılan uygulamalarda, toplam 15 bin 328 düzensiz göçmenin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Yakalanan kaçak göçmenlerin, haklarında yürütülen idari işlemlerin ardından İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildikleri aktarıldı. (SK-
İlgili Foto Galeriler
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı