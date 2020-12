İstanbul’da sokakta yaşayanlar artık “Evsiz” değil

-Kaymakam Kaan Peker röp.

-Evsiz vatandaşlardan Gökhan Sağır ile röp.

-Genel ve detaylar



( İSTANBUL )- Evsiz vatandaşlar otellerde misafir ediliyor- Fatih Kaymakamı Kaan Peker: "Barınma, yiyecek, giyim noktasında ve sağlıkla ilgili konularda da yanlarında oluyoruz" İSTANBUL



- İstanbul’da sokakta yaşayan vatandaşlar için başlatılan “Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim” çalışması devam ediyor. Evsiz vatandaşların misafir edildiği otellerden birini ziyaret eden Fatih Kaymakamı Kaan Peker, “Bu süreçte vatandaşlarımız barınma, yiyecek, giyim noktasında ihtiyaçları karşılanmakla beraber özellikle içinden geçtiğimiz salgın koşulları göz önüne alındığında sağlıkla ilgili konularda da ihtiyaç duydukları her konuda yanlarında oluyoruz” dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın talimatıyla sokakta yaşayan vatandaşlar için “Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim” çalışması geçen yıl ilk kez uygulanmaya başladı.

Kaymakamlıklar ve Sosyal Yardımlaşma ile Dayanışma Vakıfları çalışmaya aracılık ettiği çalışma bu sene de pandemi koşullarına uygun olarak 39 ilçede çalışma devam ettiriliyor. “İhtiyaç duydukları her konuda yanlarında oluyoruz” Evsiz vatandaşların kaldığı otellerden birini ziyaret ederek basına bilgi veren Fatih Kaymakam Kaan Peker, “İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya’nın talimatlarıyla İstanbul’un 38 ilçesinde olduğu gibi Fatih ilçemizde evsiz olarak nitelendirdiğimiz vatandaşlarımızın ayarladığımız otellerde misafir etme sürecini gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımız barınma, yiyecek, giyim noktasında ihtiyaçları karşılanmakla beraber özellikle içinden geçtiğimiz salgın koşulları göz önüne alındığında sağlıkla ilgili konularda da ihtiyaç duydukları her konuda yanlarında oluyoruz. Bu anlamda otele girişlerinden itibaren PCR testleri yapılmaktadır. İlerleyen süreçte psikolojik konularda ve diğer sağlıkla ilgili konularda ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Misafir edilen evsiz vatandaşların sosyal güvenceye sahip olmalarını sağladıklarını aktaran Fatih Kaymakam Kaan Peker, İstanbullu vatandaşlara evsiz vatandaşları bildirmeleri konusunda çağrıda bulundu. “7 konaklama noktasında 123 vatandaşımızı misafir ediyoruz” Fatih ilçesinde yürütülen çalışmalardaki son durumu ifade eden Peker, “Fatih ilçesinde 7 konaklama noktasında 123 vatandaşımızı an itibariyle misafir ediyoruz. Bu konuda herhangi bir rakam tahdidi söz konusu olmayacak. Amacımız ihtiyacı olan vatandaşımızın tespiti noktasına kadar bu devam edecek. Sayının artması durumunda onların konaklayabileceği yerler noktasında çalışmamız mevcut. İhtiyacı karşılayabilecek kapasiteye sahibiz. Süre olarak da Mart sonları gibi bir takvim söz konusu olacak” dedi.

“Param olduğu zaman kalamayacağım bir otel burası” Otelde konaklayan evsiz vatandaşlardan Gökhan Sağır, “Pandemi dolayısıyla işlerim sekteye uğradı. Dışarıda kaldım. Evsiz kaldım. Evden dışarı atıldım. Ben seyyar satıcıydım. Sokağa çıkma yasağından dolayı işlerimiz ters gitti. Yaklaşık 8 aydır. Dışarıdayım. Normalde param olduğu zaman, çalıştığım dönemde kalamayacağım bir otel burası. Baya lüks bir otel. Bizi topladılar. Buraya yerleştirdiler. Rahatımız iyi. 3 öğün yemeğimiz geliyor. Sıcak suyumuz 24 saat var. Yeşil kartımızı çıkardılar” diye konuştu.





loading...