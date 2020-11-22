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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kısıtlamada İstiklal Caddesi

Gesi 

-Kısıtlamanın ilk dakikalarında Cevizlibağ ve E-5
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Korona virüs ile mücadelede İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü saat 20.00 itibariyle başladı.
İçişleri Bakanlığınca korona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması için genelge gönderilmişti. Genelge doğrultusunda, 81 ilde dün akşam saat 20.00 itibariyle başlayan kısıtlama bu sabah 10.00 itibariyle sona ermişti. Tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bugün de saat 20.00 itibariyle başladı.
Kısıtlamanın ikinci günü, yarın sabah 05.00 itibariyle sona erecek.
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