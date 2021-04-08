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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul’da soğuk ve yağışlı hava sabah saatlerinde etkili olmaya başladı

İstanbul’da soğuk ve yağışlı hava sabah saatlerinde etkili olmaya başladı

Trafikten görüntü

Yağışlı Hava Trafik Yoğunluğu 

-Yağmurdan görüntü
-Şemsiyeli vatandaşlardan görüntü
-Detay ve genel görüntü

( İSTANBUL )- Esen rüzgâra şemsiyeler dayanamadı, trafik yoğunluğu yüzde 53’e dayandı İSTANBUL

- İstanbul’da etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.
Yer yer sağanak şeklinde etkili olan yağışla karşılaşan vatandaşların şemsiyelerinin eğildiği görüldü.
Kent genelindeki trafik yoğunluğunun da yüzde 53’e dayandığı görüldü.
Megakent’i etkisi altına alması beklenen yağışlı ve soğuk hava sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.
Kentin birçok noktasında sağanak şeklinde etkili olan yağmur soğuk havanın etkisiyle vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şemsiyeler rüzgâra dayanamadı Yağmura karşı önlemini alan vatandaşlar ise şemsiyeleri ile birlikte zor anlar yaşadı. Rüzgârın hızının şemsiyeleri yamulttuğu görüldü.
Yağmurlu ve soğuk havanın bir süre boyunca İstanbul’da etkili olması bekleniyor. Trafik yoğunluğu yüzde 53 İBB Trafik Uygulamasında da kent genelindeki trafik yoğunluğunun yüzde 53 olduğu görüldü.

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