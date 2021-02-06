İstanbul’da sis manzaraları

( İSTANBUL )- Beşiktaş'ta etkili olan sis havadan görüntülendi İSTANBUL
- İstanbul'da sis kartpostallık manzaralar oluştururken, Beşiktaş’ta etkili olan sis havadan görüntülendi. İstanbullular bu sabah güne sisle uyandı. Birçok noktada etkili olan sis görüş mesafesini düşürürken birçok noktada ortaya kartpostallık manzaralar da çıkardı. Oluşan siste binalar görünmez hale gelirken, Beşiktaş'ta oluşan sis havadan görüntülendi.
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