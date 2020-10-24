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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul'da sis etkili oluyor

İstanbul'da sis etkili oluyor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

-Ortaköy Cami
-Sisli hava
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL )- Sabah saatlerinde etkili olan sis sonrası kartpostallık görüntüler oluştu İSTANBUL

- İstanbullular Cumartesi gününe sisli bir havayla uyandı. Günün ilk saatlerinde etkili olan sis nedeniyle Avrupa yakasından Anadolu yakası kıyıları neredeyse görünemez hale geldi. İstanbullular Cumartesi sabahına sisli bir havayla uyandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis içerisinde adeta silüet şeklini aldı. Ortaköy sahilden Anadolu yakası kıyıları neredeyse görünemez hale gelirken, sabah yürüyüşüne çıkan bazı vatandaşlar ise bu manzarayı doyasıya izledi.
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