Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul’da silahlı saldırı dehşeti kamerada

İstanbul’da silahlı saldırı dehşeti kamerada

-Güvenlik kamerası-

Hastane Kamera Silahlı Saldırı Çay Ocağı Saldırı 

-Hozman’ın çay ocağında oturması
-Saldırıya uğraması
-Yere savrulması
-Vatandaşların kaçması
-Bacağını kemerle sıkmaları
-Kalabalığın oluşması
-Yaralının taşınması
--Aktüel kamera-
-Olay yeri
-Polisin çalışması
-Genel ve Detay

( İSTANBUL - ÖZEL)- Kağıthane’de oturduğu yerde çay içen bir şahıs güpegündüz silahlı saldırıya uğradı- Saldırıdan sonra yaralanarak yere savrulan şahsın bacağını çevredekiler kemerle sıktı İSTANBUL

- Kağıthane’de oturduğu yerde çay içen bir şahıs güpegündüz silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu yaralanarak yere savrulan şahsın bacağını çevredekiler kemerle önce sıktı sonra da caddedeki ambulansa taşıdı. Saldırı anı kameralara yansırken, ambulansla hastaneye kaldırılan şahıs tedavi altına alındı. Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 16.00 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşamüstü sokak üzerindeki bir çay ocağının önene gelen Adnan Hozman, çay söyledikten sonra dükkanın önünde oturmaya başladı.
Hozman bir süre sonra yanına yaklaşan şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayın ardından saldırgan şahıs koşarak kaçarken, bacağına 1 adet mermi isabet eden Hozman ise yaralandı. Silahlı saldırı anı ve sonrasında yaşananlar da güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bacağına kemer bağlayıp sıktılar Görüntülerde, Hozman çay ocağındaki taburelerde oturuyor. Bir süre sonra yanına yaklaşan şahıs ateş açıyor. Bacağına isabet alan mermiyle Hozman yaralanarak yere savruluyor. Sokakta yürüyen vatandaşlar ise koşarak kaçıyor. Yerde acı içerisinde kıvranan Hozman’ın yardımına ise çevredeki vatandaşlar koşuyor. Yaralının yanına gelen vatandaşlar kan kaybı yaşamasın diye bacağını kemerle sıkıyor. Kalabalığın oluşmasının ardından ambulansın gelmesiyle Hozman taşınıyor. Öte yandan olayın ardından yaralı Hozman ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise olay yerinde bir süre çalışma yaptı. Çevredeki kameraları inceleyen polis, eşkalini tespit ettiği şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (DCC-YM-
loading...
İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı