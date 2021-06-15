Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da şiddetli yağmur

İstanbul’da şiddetli yağmur

Yağmurdan görüntü

Akalan 

-Islananlardan görüntü
-Duraklarda köprü altlarında bekleyenlerden görüntü
-Trafikten görüntü

( İSTANBUL ) -- Mega kentte aniden bastıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı İSTANBUL

- İstanbul’da yetkililerini uyarılarının ardından aniden bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Meteorolojinin uyarılarının ardından etkili oldu. Aniden bastıran şiddetli yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanırken, kimi vatandaşlar da köprü altlarına, duraklara sığınarak yağmurun dinmesini bekledi. Yağmura nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Yollarda su birikintileri oluştu. Sürücülerin yoğun trafikte ilerlemekte güçlük çekti. (RU-
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement