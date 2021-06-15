İstanbul’da şiddetli yağmur

-Islananlardan görüntü -Duraklarda köprü altlarında bekleyenlerden görüntü -Trafikten görüntü
( İSTANBUL ) -- Mega kentte aniden bastıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı İSTANBUL
- İstanbul’da yetkililerini uyarılarının ardından aniden bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Meteorolojinin uyarılarının ardından etkili oldu. Aniden bastıran şiddetli yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanırken, kimi vatandaşlar da köprü altlarına, duraklara sığınarak yağmurun dinmesini bekledi. Yağmura nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Yollarda su birikintileri oluştu. Sürücülerin yoğun trafikte ilerlemekte güçlük çekti. (RU-
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