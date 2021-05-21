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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
İstanbul'da şiddetli rüzgar: Gökyüzü kara bulutlarla kaplandı

İstanbul'da şiddetli rüzgar: Gökyüzü kara bulutlarla kaplandı

Denizdeki dalgalar

Sağanak Yağış Kamera Gökyüzü Şiddetli Rüzgar 

-Taksim Meydanı
-Sallanan bayraklar
-Yürümekte zorluk çeken insanlar
-Kara bulutlar
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşatırken, mega kentte gökyüzünü kara bulutlar kapladı. Meteorolojinin yaptığı tahminlere göre, İstanbul'da öğlen saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli sağanak yağış görülüyor. Beyoğlu ve Sarıyer’de ise kuvvetli rüzgar etkili olmaya başladı.
Taksim Meydanı'nda etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken, bayrakların koparcasına saklandıkları görüntülendi. Sarıyer’de ise rüzgarın etkisiyle denizde dalgalar oluştu. Mega kentin üzerini kaplayan kara bulutlar ise kameraya böyle yansıdı.
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