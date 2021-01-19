Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da servis minibüsünün takla atıp devrildiği an kamerada

İstanbul’da servis minibüsünün takla atıp devrildiği an kamerada

-Güvenlik kamerası-

İlk Müdahale Demir Korkuluk Hazır Giyim Sağlık Ekipleri Kar Yağışı 

-Vatandaşın yürüyerek yukarıya çıkması
-Minibüsün bariyerlere çarpması
-Takla atarak devrilmesi
-Vatandaşların koşması
--Aktüel kamera-
-Kazanın yaşandığı yer
-Minibüsün çarptığı bariyerler
-Genel ve Detay
--Foto-
-Devrilen minibüs

( İSTANBUL - ÖZEL)- Kağıthane’de hazır giyim firmasına ait servis minibüsü takla atarak devrildi- Yola yürüyen bir vatandaş saniyelerle ölümden kurtuldu İSTANBUL

- Kağıthane’de bir hazır giyim firmasına ait servis minibüsü, buzlanan yola kayarak takla attıktan sonra devrildi. Feci kaza kameralara yansırken, bir vatandaşın saniyelerle ölümden döndüğü olayda minibüsün içerisindeki 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza, dün saat 07.40 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi Tümleç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dün sabah saatlerinde aniden bastıran kar yağışı sonrası Ali Gül Husas, 34 LFL 543 plakalı servis minibüsüyle bir hazır giyim firmasının çalışanlarını aldıktan sonra yola koyuldu. Sürücü Husas buzlanan dik cadde üzerinden inmek istediği esnada aracın kayması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki demir korkuluklara çarptıktan sonra takla atarak devrildi. Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Vatandaş saniyeler ölümden kurtuldu Görüntülerde, bir vatandaş buzlanan yolda yürüyerek yukarıya çıkmaya çalışıyor. O esnada bariyerlere çarpan servis minibüsü takla atıyor. Takla atmasının ardından minibüsü devrilerek duruyor. Kazayı duyan çevredeki vatandaşlar minibüsün olduğu yere koşuyor. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı Yunus Emre Dönmez ve Nergis Çolak’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. (DCC-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı