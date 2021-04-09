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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
İstanbul’da şehirlerarası otobüs terminalinde uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul’da şehirlerarası otobüs terminalinde uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Bir şüphelinin parka kapüşonundan çıkan uyuşturucu madde

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-Başka bir şüphelinin sırt çantasından çıkan naylona sarılı uyuşturucu paketleri
-Zanlıların emniyetten adliyeye sevk edilişi
-Diğer detaylar.

( İSTANBUL )- Uyuşturucu maddelerin bir kısmı bir şüphelinin montundaki kapüşondan çıkarken, toz esrar paketleri ise bir başka zanlıya ait sırt çantasında ele geçirildi İSTANBUL

- İstanbul’da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı. Anadolu illerinden İstanbul’a satış için getirilen çeşitli türde uyuşturucu madde ele geçirildi. Bazı uyuşturucu maddeleri bir şüphelinin montundaki kapüşondan çıkarken, toz esrar paketleri ise bir başka şüphelinin sırt çantasında bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘uyuşturucuyla mücadele’ kapsamında 15, 29 ve 31 Mart ile 5 Nisan tarihlerinde Anadolu illerinden İstanbul'a yolcu otobüsüyle uyuşturucu getiren zehir tacirlerini takibe aldı. Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesindeki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yapılan operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı, 7 kilo 320 gram toz esrar, 10 kilo 100 gram bonzai, 141 gram kubar esrar, 18 tane sentetik hap, 939 kilo 66 gram eroin, 346 kilo 31 gram metanfetamin ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bazı uyuşturucu maddeleri bir şüphelinin montundaki kapüşonda ele geçirilirken, toz esrar paketleri ise bir başka şüphelinin sırt çantasında ele geçirildi. Değişik tarihlerde yapılan operasyonlarda yakalanan 4 şüpheli, polisteki ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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