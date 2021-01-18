Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul’da şaşkınlık oluşturan görüntü: Kar altında denize girdi

İstanbul’da şaşkınlık oluşturan görüntü: Kar altında denize girdi

Adamın denizde yüzmesi detay

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

Yüzme Kar Yağışı 


- İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı altında bir vatandaş Sarayburnu’nda denize girdi. Eksi 4 dereceye kadar düşen soğuk havada denizde bir kişi gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Megakent İstanbul sabah erken saatlerde şiddetli kar yağışının etkisi altında kaldı. Vatandaşların dışarı çıkmakta zorlandığı kar yağışında bir kişinin Sarayburnu sahilinde denize girmesi şaşkınlık oluşturdu. Derecelerin -4 dereceye kadar düşmesini umursamayan adam yaklaşık 5 dakika denizde yüzdüğü görüldü.
Adam bununla da yetinmeyerek, kendisini çekenlere, "10 numara hava var. Çok güzel bir an" yorumunda bulundu. (EG-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı