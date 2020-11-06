İstanbul’da salgınla mücadele toplantısı



- İstanbul’daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, korona virüs salgınıyla mücadeleye ilişkin toplantı düzenlendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’daki programı kapsamında, korona virüs ile mücadelede aktif rol oynayan hastaneleri ziyaret etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Hastanesi, Beylikdüzü Devlet Hastanesi ve Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi’ne ziyaret gerçekleştiren Bakan Koca, hastanelerin başhekimlerinden ve yetkililerinden bilgi aldı. Programı kapsamında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi de ziyaret eden Bakan Koca, burada bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya bakan yardımcıları, genel müdürler, il sağlık müdürü ve saha koordinatörleri katıldı.

Bakan Koca, salgının seyrine ilişkin konuşulan toplantıya ait fotoğrafı ise sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca sosyal medya paylaşımında: “İstanbul Salgınla Mücadele Toplantısı: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde yapılan toplantıya bakan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz, il sağlık müdürümüz ve saha koordinatörlerimiz katıldı.

Salgının seyri, artan risk ve yeni hasta yüküne karşı yapılacaklar ele alındı.” ifadelerine yer verdi.



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