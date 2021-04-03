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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul'da sahte dolar operasyonu

İstanbul'da sahte dolar operasyonu

Polis kamerasına yansıyan operasyon anı

Lyon Akalan Kamera Dolar Avcılık 

-Baskın yapılan adresteki sahte dolar çantaları
-Valizlerdeki sahte dolar
-Para sayma makinelerinden görüntü
-Yerlere saçılan asılsız dolarlardan görüntü
-Diğer detaylar

( İSTANBUL )- Piyasaya sürülmek üzere basılan 4 milyona yakın sahte dolar ele geçirildi- Bayrampaşa’daki operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı İSTANBUL

- İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte 3 milyon 950 bin dolar ele geçirildi, yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Dolar operasyonu kameraya yanısıdı. Alınan bilgiye göre, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yabancı uyruklu kişilerden oluşan bir şebekenin, yüklü miktarda sahte yabancı para bastıkları ve bunları valizlerle piyasaya sürmeye hazırlandıkları ihbarını aldı. Altıntepsi Mahallesi Çiftlik Caddesinde bulunan bir adreste basılan ve piyasaya sürülmek üzere olan eve dün akşam saatlerinde operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, sahte doları bastıkları ileri sürülen Suriye uyruklu M.Ş. ve M.Q. adlı 2 şüpheli yakalayarak gözaltına aldı. Baskın yapılan adresteki aramalarda 2 adet para sayma makinası ile birlikte binlerce deste halinde çeşitli harf serilerinden oluşan toplam 3 milyon 950 bin sahte Amerikan doları ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah saatlerinde mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifadelerinin devam ettiği öğrenildi. (SK-
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