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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
İstanbul'da sağanak yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu rekor seviyeye ulaştı

İstanbul'da sağanak yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu rekor seviyeye ulaştı

Trafikteki araç yoğunluğundan görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Toplu Taşıma Sağanak Yağmur Yağışlı Hava Üst Geçit Trafik Yoğunluğu 


- İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan yağışlı hava, öğlen saatlerinde de etkisini göstermeye devam ediyor. Sağanak yağış trafiği olumsuz etkilerken E-5 üzerinde yoğun trafik kuyrukları oluşturdu. İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 76 seviyesine ulaştı. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağışlı ve yağmurlu hava etkisini gösterdi. Günün öğlen saatlerinde yağmur etkisini sürdürmeye devam ederken İstanbul trafiğini de olumsuz etkiledi. İşe giden vatandaşların yola çıkmasıyla E-5 üzerinde araçlar hareketliliğe neden oldu. Ataşehir, Kadıköy yönünde yağmurunda etkisiyle zeminin kayganlaşmasıyla uzun araç kuyrukları oluştu. Zaman zaman duran araç trafiğinde E-5 üzerinde yoğun trafik meydana geldi. İşe gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşlar üst geçitlerde hareketlilik oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 12.30 sıralarında yüzde 76’yı gösterdi.
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