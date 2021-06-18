İstanbul’da sağanak yağmur bazı yolları göle çevirdi

-Meclisi mebusan caddesinden görüntü

-detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle, bazı yollar adeta göle döndü. Suyla dolan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısının ardından İstanbul’da beklenen sağanak yağış, gün içerisinde etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle megakentin bazı cadde ve sokakları adeta göle döndü. Unkapanı Köprüsü girişi ve Kabataş Meclisi Mebusan Caddesi'nde oluşan su birikintileri nedeniyle, sürücüler zor anlar yaşadı.

