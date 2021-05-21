İstanbul’da sağanak yağış sonrası trafik yoğunluğu yüzde 72’ye çıktı



- İstanbul’da gündüz saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası, mesai saati bitimiyle birlikte megakentin trafiği yüzde 72 seviyelerine ulaştı.İstanbul genelinde sabah saatlerinde itibaren etkisini gösteren sağanak yağış akşam saatlerine doğru etkisini kaybetti. Yağışın etkisini kaybetmesine rağmen trafik akışı gündüz saatlerindeki yağıştan olumsuz etkiledi. İş çıkış saati başlamasıyla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyelerine kadar ulaştı.

