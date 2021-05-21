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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
İstanbul’da sağanak yağış sonrası trafik yoğunluğu yüzde 72’ye çıktı

İstanbul’da sağanak yağış sonrası trafik yoğunluğu yüzde 72’ye çıktı

Trafikten görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sağanak Yağış Kış Saati Trafik Yoğunluğu 


- İstanbul’da gündüz saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası, mesai saati bitimiyle birlikte megakentin trafiği yüzde 72 seviyelerine ulaştı. İstanbul genelinde sabah saatlerinde itibaren etkisini gösteren sağanak yağış akşam saatlerine doğru etkisini kaybetti. Yağışın etkisini kaybetmesine rağmen trafik akışı gündüz saatlerindeki yağıştan olumsuz etkiledi. İş çıkış saati başlamasıyla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyelerine kadar ulaştı.
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