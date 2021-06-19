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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

Yağmurdan görüntü

Hafta Sonu Sağanak Yağış Sağanak Yağmur Yağışlı Hava Gökyüzü 

-Yoldan görüntü
-Yollardan su birikintisi görüntüsü
-Detay ve genel görüntü

( İSTANBUL )- Kentin dört bir yanında yağışlı hava devam ediyor İSTANBUL

- Mega kent İstanbul hafta sonu sabahına yağmurla uyandı. Sağanak şeklinde etkili olan yağmur sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.
Bir anda bastıran yağmur nedeniyle caddeler ve yollar göle döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu uyarıların ardından İstanbul’da sağanak yağmur belirli aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da gökyüzünü kara bulutlar kapladı. Hafta sonunun ilk sabahında ise kent genelinde sağanak yağış etkili olmaya başladı.
Aniden başlayan yağış nedeniyle caddeler ve yollar göle döndü. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşların şemsiyeleri ile çıktıkları görüldü.

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